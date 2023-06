YouTube TV wprowadza nową blokadę. Zmiana rodem z Netflixa. Internauci wkurzeni

Warto zaznaczyć, że YouTube TV zezwalał na dzielenie się kontem, ale jedynie w obrębie domu - czyli nie można było dzielić go z wujkiem mieszkającym 300 km od nas. Czy ta zasada była kiedykolwiek użyta? Jak widać poprzez reakcję internautów - do tej pory, nie.



To może oznaczać, że YouTube zamierza walczyć z dzieleniem się kontami. Skoro Netflix dał radę, to dlaczego oni nie mogą?