Wjechała wielka aktualizacja Steam. Zmiany są fundamentalne

Takie notatki są przypisywane do konkretnych gier, dzięki czemu zawsze będziemy mieli z nimi porządek. Do tego Steam trzyma je w chmurze, podobnie jak stany zapisu, a więc będziemy mieli do nich dostęp na wielu urządzeniach jednocześnie: nie tylko stacjonarnym komputerze, ale też laptopie, Steam Decku czy ROG Ally.