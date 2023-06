WhatsApp zbyt często dobiera się do mikrofonu w twoim telefonie. Prędko zaktualizuj aplikację

Obudzenie się i wzięcie telefonu w rękę tylko po to, by odkryć, że WhatsApp w nocy kilka razy uzyskał dostęp do mikrofonu - umówmy się, to nie jest najprzyjemniejsze uczucie. Jednak jak potwierdza Google (tak, Google, nie Meta), problem został zażegnany. I wbrew pozorom WhatsApp tak naprawdę nikogo nie nagrywał.