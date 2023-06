Miliardy na nowe pociągi. Kolej zapewni luksus pasażerom

Pociągi zostaną zamówione w dwóch wersjach. Krótsza będzie miała od 130 do 160 miejsc siedzących. Natomiast dłuższa pomieści co najmniej 210 pasażerów na fotelach. Pojazdy rozpędzą się do 160 km/h, a w środku będą mieć klimatyzację, wi-fi oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. Będą także przystosowane do osób z niepełnosprawnością.