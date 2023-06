Microsoft zdradził rok premiery... PlayStation 6. Zresztą nowego Xboksa też

Spodziewaliście się, że kompletnie nowe konsole będą wychodzić co kilka lat? Dwie generacje w tył, gdy królowały Xbox 360 i PS3, musieliśmy czekać aż 8 lat na przesiadkę na PS4 i Xbox One. Poprzednia generacja trwała "tylko" 7 lat - bo od 2013 do 2020 roku. Nie liczcie na rychłą premierę PS6 czy Xbox 720.