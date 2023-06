Tej wersji nowego MacBooka nie kupuj, bo będziesz żałował. Apple przyoszczędził w drogim sprzęcie

Choć podczas konferencji WWDC 2023 wszystkie oczy skierowane były na Vision Pro, to dla fanów Apple'a ważną premierą był 15-calowy MacBook Air, który już mieliśmy okazję przetestować i porównać z 13 calowym poprzednikiem.



Z równym entuzjazmem do nowego urządzenia koncernu z Cupertino podeszli także ciekawscy Youtuberzy, którym już udało się rozkręcić 15-calowego MacBooka Air i pokazać to, co Apple po cichu ukrył. Najtańszy wariant nowego laptopa jest wolniejszy względem pozostałych opcji.