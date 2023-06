Firma na Seszelach sprzedaje dane milionów Polaków i zarabia krocie

Aby wejść w posiadanie danych należy znać jedynie numer bądź lokalizację działki. Rzecz jasna trzeba zapłacić, ale poznanie informacji na temat dowolnej działki kosztuje zaledwie 40 zł. Im ktoś chce poznać więcej szczegółów, tym taniej go to wyniesie. Trzy numery to wydatek rzędu 100 zł, a 1500 zł pozwoli wejść w posiadanie detali na temat stu działek.