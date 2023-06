Nie rozłączył się, gdy zadzwonili z propozycją fotowoltaiki. Wzięli na niego kredyt

Każdy z nas będzie mógł zastrzec numer PESEL, co uniemożliwi wzięcie kredytu czy podpisanie umowy na nasze dane. Wprawdzie w tym przypadku być może niewiele by to dało – oszuści podający się za monterów fotowoltaiki mogliby nakłonić do wycofania zastrzeżenia numeru PESEL – ale z drugiej strony, po tym, jak z przyszłą ofiarą skontaktowałby się bank, udałoby się wcześniej rozpracować zamiary przestępców. Jedno jest pewne: w przyszłości, jeśli tylko zastrzeżemy swój numer PESEL, samo jego wykradzenie nie doprowadzi do problemów.