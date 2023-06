Polacy nieźle odlecieli. Zdobyli nagrody za świetne zdjęcia w konkursie Drone Photo Awards 2023

Odwiedziłem to miejsce kilka razy wcześniej, ale w zeszłym roku przygnębiające było to, że lód morski topniał już w czerwcu. Nasz statek był w stanie przepłynąć przez roztopiony lód i dotrzeć do pokrywy lodowej. Jednak nawet pokrywa lodowa zaczęła topnieć wcześniej niż zwykle w zeszłym roku, co było niepokojącą obserwacją.