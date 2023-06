Niemiecki gigant IT szuka pracowników do polskiego biura. DATEV Poland buduje oddział DevOps w Warszawie

DATEV podkreśla, że zależy im na pracownikach elastycznych, którzy sami są w stanie dobrać odpowiednie narzędzia do wyzwań i problemów. Jednocześnie dla firmy istotna jest filozofia działania w oparciu o zasadę "We build it, we run it". Oznacza to nie tylko tworzenie narzędzi i rozwiązań, ale również odpowiedzialne wprowadzanie ich zgodnie z potrzebami klientów, ściśle współpracując z nimi na każdym stopniu usługi: od wstępnej analizy po długofalowe wsparcie.