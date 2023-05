Trzy gry za darmo od Steama na weekend. Bo gratis to uczciwa cena

Od czasu do czasu popularne platformy idą na rękę swoich użytkowników i rozdają darmowe gry. Epic Store ma w zwyczaju to robić co każdy czwartek i w tym tygodniu można odebrać Fallout New Vegas, a Steam rozdaje gry, kiedy mu się to spodoba. I tym razem do odebrania jest kilka różniących się od siebie tytułów.