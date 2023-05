TikTok dostał bana w tym miejscu. Takiego całkowitego i dla wszystkich

W myśl nowo przyjętego prawa, jeżeli sklepy z aplikacjami (w domyśle chodzi przede wszystkim o App Store i Google Play) będą oferować użytkownikom możliwość aplikacji, na zarówno właścicieli sklepów jak i sam TikTok będzie nakładana kara w wysokości 10 tysięcy dolarów amerykańskich za każdorazowe złamanie prawa. W tym przypadku złamanie prawa ustawodawca określa jako "każdy raz, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do TikToka, otrzymuje ofertę dostępu do TikToka lub możliwość pobrania TikToka". Co ciekawe, grzywną nie będą obciążeni mieszkańcy Montany, którzy w ten lub inny sposób uzyskają dostęp do aplikacji.