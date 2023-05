Twórcy The Last of Us ociągają się z multiplayerem, ich uwagę pochłania kolejna gra

Studio Naughty Dog ogłosiło, że od pewnego czasu pracuje nad nową grą dla pojedynczego gracza. Nie podało przy tym żadnych szczegółów, w tym czy to sequel jednej ze znanych marek (Uncharted, The Last of Us), czy też coś zupełnie innego. Ogłoszenie miało na celu osłodzić jeszcze jedną wiadomość: The Last of Us w formie multiplayer prędko się na konsolach i komputerach nie pojawi.