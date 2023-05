Premiera Sony Xperia 10 V. Tajemniczy smartfon, który ma się czym pochwalić

Sony Xperia 10 V może się podobać. Jest kompaktowy, lekki i ma piękny ekran OLED. Wymiary smartfona to 155 x 68 x 8,3 mm i zaledwie 159 g, co według Sony czyni go najlżejszym smartfonem z obsługą sieci 5 G na rynku. Cieszy mnie takie podejście producenta, bo nie każdy potrzebuje wielkiego urządzenia.



Ekran OLED ma przekątną 6,1 cala, proporcje ekranu 21:9 i rozdzielczość Full HD+. Procesor to Snapdragon 695, któremu towarzyszy 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.