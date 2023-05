Rusza Smart! Week 2023. Wszystko, co musisz wiedzieć o tegorocznym tygodniu zakupów Allegro

Panasonic ER-GN30-K503 to trymer do nosa i uszu, którego - dzięki wodoodpornej obudowie - można używać na sucho lub na mokro. Ostrze z podwójną krawędzią skutecznie obcina włosy z każdej strony, co pozwala na dokładne trymowanie nawet najdrobniejszych. Trymer jest zasilany baterią AA (niedołączoną do zestawu) i pracuje przez 40 minut na jednym ładowaniu. W zestawie znajduje się również nasadka ochronna do przechowywania trymera.