Następca słuchawkowej legendy już tu jest. Tak prezentuje się HyperX Cloud III

Słuchawki oferują połączenie poprzez USB (USB-C bądź USB-A), a także 3,5 mm - jest zatem bardzo uniwersalnie. Jeśli chodzi o cenę, HyperX Cloud III zostały wycenione na 100 dolarów (ok. 420 złotych), lecz po dodaniu wszelkich podatków w Polsce powinny kosztować nieco więcej - najpewniej w okolicy 500 zł. Czy będą warte dopłaty do "Dwójek" kosztujących ok. 350 zł? To już pokażą testy.