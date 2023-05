Jest nowy ranking internetu na świecie. Tak wypada Polska

Co prawda nasz internet szerokopasmowy to jeszcze nie demon prędkości porównywalny do Azji, ale całkiem nieźle wypada na tle Europy. Gorzej z internetem mobilnym, który nadal jest szybszy u naszych południowych sąsiadów. Te i inne niuanse przedstawia nam zestawienie prędkości internetu na świecie w kwietniu 2023 stworzone przez Ookla.