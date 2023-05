Czy nowy Photomator for Mac to pierwsza sensowna alternatywa dla Lightrooma?

Co ważne, Photomator został zaprojektowany od podstaw z wykorzystaniem technologii Apple, w tym Core ML, która pomaga przyspieszyć zadania uczenia maszynowego. Photomator for Mac to pierwsza w pełni funkcjonalna aplikacja do edycji zdjęć stworzona wyłącznie dla systemu macOS przy użyciu SwiftUI. I to widać w praktyce: program działa bardzo szybko, jest responsywny, co stanowi zupełną odwrotność Lightrooma.