Polacy rzucili się na małą fotowoltaikę. Kupują plecaki z panelami i mają prąd na biwaku

Co kupują Polacy? Popularnością cieszą się panele przyczepiane do plecaka, które "zbierają" światło słoneczne w trakcie wędrówki i w razie czego będą mogły oddać energię przy doładowaniu telefonu, jeśli pozostałe źródła się wyczerpią. Można kupić cały gotowy plecak – ceny od ok. 300 do 400 zł za "podstawowe" modele – albo samą nakładkę. Wtedy montuje się ją na torbę bądź "drzewo lub dowolną powierzchnię z pomocą każdego rodzaju sznurka", jak deklaruje producent. 170 zł i taki "kocyk" jest wasz.