Pamiętacie Kerfusia? Teraz to Lewitec będzie waszym słodziakiem  

(…) żarty z Kerfusia to śmiech przez łzy, wyraz tęsknoty "za szczerym, dogłębnie ludzkim kontaktem z inną istotą". Wartościowa, bo żywa relacja jest niemożliwa, więc to pragnienie jest wyśmiewane żartami o stosunkach z nieco bardziej rozwiniętym automatem sprzedażowym. Nawet jeżeli to tylko intelektualna prowokacja, to można zadać sobie pytanie, czy to znowu nie z samych siebie się śmiejemy.