Dwa tygodnie z Huawei Mate X3. Uniwersalny składak do zadań specjalnych

Jest to bardzo dobrym wynikiem jak na „składaka”. W dodatku czas ładowania go do pełna liczony jest nie w godzinach, a w minutach (do 100 proc. docierałem zwykle w niecałe pół godziny) - do zestawu dołączana jest ładowarka sieciowa zapewniająca ładowanie z mocą 66 W (SuperCharge), a do tego można dokupić ładowarkę bezprzewodową o mocy 50 W. Telefon obsługuje też ładowanie zwrotne z mocą 7,5 W, dzięki czemu mogłem ładować z niego słuchawki i inne akcesoria.