Google potrzebował na to 10 lat. Do Androida zmierza aplikacja, z której na pewno skorzystasz

Przypomnijmy, że Google posiada coś na wzór aplikacji do pogody, jednak nie jest ona aplikacją w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie znajdziemy jej na liście zainstalowanych aplikacji (a jeżeli masz ową zainstalowaną, to jest to aplikacja od producenta smartfona/tabletu), a dostęp uzyskamy jedynie poprzez wyszukanie w wyszukiwarce Google odpowiedniej frazy. Dotknięcie w pierwszy wynik zawierający prognozę przeniesie cię do owej "aplikacji". Android 12 doczekał się widgetu Google Maps pokazującego aktualny dzień, pogodę (w postaci ikony) oraz temperaturę. Widget również pełni rolę skrótu do "Pogody Google".