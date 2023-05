Czy w 2023 roku warto kupić głośnik Bluetooth? Te 4 modele zmieniły moje zdanie w tej sprawie

Ten głośnik można w zasadzie określić jako mikroskopijny. Ma zaledwie 5 x 6 cm i niecałe 3 cm grubości, a do tego - i to razem z dołączaną do zestawu smyczną - waży zaledwie 70 g. Tak, to jest głośnik, który można wrzucić do kieszeni, torebki, plecaka albo nawet przypiąć do tego plecaka i kompletnie zapomnieć o tym, że mamy go ze sobą.