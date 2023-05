Tak chcą rozwiązać największy problem sztucznej inteligencji

Jak informuje Bloomberg, Asus planuje wdrożenie nowej usługi, w ramach której przedsiębiorcy będą mogli postawić w swoich własnych firmach serwery dedykowane sztucznej inteligencji. Usługa ma być kompromisem pomiędzy kwestiami prywatności, które zmusiły Samsung i Apple do zablokowania pracownikom dostępu do generatywnej sztucznej inteligencji OpenAI, a kosztami - bowiem nie każda firma to koncern mający środki i technologię, by stworzyć w pełni autonomiczną serwerownię dla własnej SI.