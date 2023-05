Discord skończył 8 lat. Twórcy świętują i dają świetne prezenty. Jak je zdobyć?

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Discorda. To obecnie jeden z najpopularniejszych (jak nie najpopularniejszy) internetowych komunikatorów głosowych stworzonych dla graczy. Choć Discord już nie jest tylko dla grających w gry, bo przykładowo w niejednej szkole przydał się jako platforma do nauki zdalnej, to aplikacja jest cały czas rozwijana. A że właśnie skończyła 8 lat, przez kolejny miesiąc będzie świętowane.