W 1937 służył w marynarce wojennej, w 2023 stał się długopisem. Ten projekt podbija Kickstarter

USS North Carolina został zwodowany w 1937 roku, służąc armii aż do 1947 roku, kiedy to został wycofany ze służby. Marynarka definitywnie pozbyła się statku w latach 60. ubiegłego wieku, a przed zezłomowaniem uchronił go spontaniczny zryw mieszkańców Karoliny Północnej, którzy zebrali środki niezbędne do zachowania okrętu jako eksponatu muzealnego.