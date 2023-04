Darmowe gry PS Plus na maj potwierdzone. Będzie wyścigowo i rycersko

GRID Legends to najnowsza odsłona popularnej serii gier wyścigowych, wydana w 2022 roku po przejęciu Codemasters przez Electronic Arts. Wyróżnikiem piątej odsłony Grida jest tryb fabularny, silnie inspirowany produkcją dokumentalną Netfliksa: Formuła 1: Jazda o życie. Tytuł oferuje 130 odcinków do przejechania oraz ponad 100 samochodów do zdobycia.