Wyrzuca śmieci i tworzy mapy domu. Tefal Xplorer S75+ - test

Sobota, późny wieczór. Razem z żoną oglądamy zaległy odcinek The Last of Us. Jemy przy tym jak małe świnki. Okruszki pieczywa spadają na podłogę. Kawałki czipsów wpadają pod stolik. Kawałek orzeszka rozgniatam kapciem. Machamy na to ręką, idziemy spać, a gdy wstajemy rano, na podłodzie nie ma już żadnych dowodów wczorajszej kalorycznej zbrodni. Dobrze zautomatyzowany robot sprzątający naprawdę ułatwia życie, oszczędza czas i sprawia, że mieszkanie jest w lepszym stanie.