Ile potrafią słuchawki za 200 zł? Sprawdziłem Edifier WH500

Jeśli chodzi o samą jakość wykonania, to - jak na 150 zł - jest wystarczająco. Nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, regulacja (skokowa) działa prawidłowo i nie przestawia się sama z siebie. Jedyne zastrzeżenia dotyczące jakości wykonania mogę mieć do mechanizmu trzymającego nauszniki - nie sprawia on żadnego problemu w trakcie użytkowania, ale - w mojej sztuce testowej - jeden działa z większym oporem, a drugi z mniejszym. Powoduje to, że po zdjęciu słuchawek można jednym machnięciem ręką "złożyć" lewy nausznik do trybu transportowego, ale prawy zostaje na swoim miejscu i trzeba go odblokować ręcznie. W sumie nie jest to problem, ale byłoby milej, gdyby oba zawiasy działały dokładnie tak samo.