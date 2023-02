Ma dużo anten i wygląda mocarnie, ale to jeszcze nic. Ten router MSI ma części pokryte grafenem

Gamingowe routery zwykle imponują liczbą antenek, wymyślnym wzornictwem oraz napakowaniem nowoczesnymi technologiami. Nie inaczej jest w przypadku nowych routerów MSI, a mowa o trójpasmowych gamingowych routerach RadiX AXE6600 z obsługą Wi-Fi 6E i RadiX AX6600 z obsługą Wi-Fi 6 oraz karcie sieciowej USB AX1800. Wszystko po to, by mieć coraz mniej wymówek w wypadku przegranych w grach sieciowych i nie zwalać winy na sprzęt - bo te routery mają zapewnić błyskawiczne działanie sieci w domu, brak opóźnień i jittera oraz jak najniższy ping. No ok, a gdzie ten grafen?



O wykorzystaniu grafenu - choćby w kontekście zastąpienia krzemu - dywaguje się chyba od czasów ZX Spectrum. Temat powraca od czasu do czasu jak bumerang, ale generalnie rzecz biorąc wszystko wskazuje na to, że krzem zostanie wykorzystany do granic możliwości (a mówi się już o litografii 1nm), zanim - o ile w ogóle - zostanie zastąpiony przez inny materiał.