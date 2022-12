Grasz, tracisz internet i grasz dalej. Router Predator Connect X5 5G CPE ratuje sprawę

Przeprowadziłem testy w kilku grach, wyłączając modem w środku sieciowej rozgrywki. Robiłem tak podczas ogrywania Rainbow Six Siege (PS5), Splatoon 3 (Switch), World of Warcraft (PC), Fortnite (PS5) oraz Call of Duty Warzone 2.0 (PS5). W żadnej produkcji nie wyrzuciło mnie z rozgrywki i nie trafiłem z powrotem do menu głównego. Prawie jak magia. Fakt, że zmiana źródła internetu z modemu na sieć komórkową może być tak szybka, płynna i natychmiastowa, budzi moje duże wrażenie. Zmiana źródła sieci w locie, bez psucia zabawy, to wielka jakościowa zmiana. Kolejne next big thing w obszarze routerów.