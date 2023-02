Koniec darmowych mediów społecznościowych oznacza ich totalną patologię

To są konkretne kwoty - szacuje się, że każdy polski użytkownik Facebooka zarabia dla niego 8,52 zł miesięcznie, a Google - 10,16 zł (to dane za 2021 r.). Pomnóżmy to - w ciągu roku sam Facebook - nie licząc innych produktów: Instagrama, WhatsUpa, czy Messengera - zarabia na każdym z nas korzystających ze swojej platformy: 102 zł. Przez 10 lat uzbiera się ponad 1 tys. zł. Może nie jest to dużo na jednego użytkownika, ale bardzo dużo jak na całą armię wielu milionów użytkowników. Zresztą jak dodamy także wartość naszych danych sprzedawanych przez Twittera, Instagrama i innych, to może się okazać, że należałoby nam się kilkaset zł miesięcznie.