Instagram ma gdzieś piratów drogowych. Mogą robić live’y i łamać prawo

Aktywistka Maja Staśko postanowiła to nagłośnić i na swoim Instagramie od kilku dni publikuje dziesiątki dowodów na prowadzenie live’ów i nagrywanie filmów w trakcie prowadzenia samochodu przez znane postaci. To właśnie na Instagramie najczęściej można spotkać na live'ach ludzi, którzy jednocześnie prowadzą samochód. Materiałów jest mnóstwo. - To jest tak znormalizowane, że aż przezroczyste. Ludzie cały czas podsyłają mi kolejne skriny. Piszą, że sami czasem tak robili i nie zwracali na to uwagi. Przyzwolenie na prowadzenie i nagrywanie przestaje być powszechne. Elity dotychczas były przekonane, że są bezkarne, a dla zysków i łechtania ego mogą wszystko. Otóż nie - mówi Staśko w rozmowie z nami.