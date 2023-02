Polacy dostaną po 100 GB internetu za darmo. Orange ma powody do świętowania

Jak zapowiedział w rozmowie ze Spider's Web Artur Stankiewicz, dyrektor wykonawczy ds. digitalizacji w Orange, operator liczy na to, że by do 2025 roku 25 proc. klientów korzystało tylko z aplikacji. Już teraz firma zachęca, aby w przypadku jakiegokolwiek problemu, czy chęci zakupu, pierwszą myślą było zajrzenie do aplikacji, a nie dzwonienie na infolinię czy wyprawa do salonu. W przyszłości będzie to jeszcze bardziej rozbudowane.