Mój Orange z bonusami, których nie sposób znaleźć nigdzie indziej

Orange zachęca swoich abonentów do skorzystania z aplikacji mobilnej o nazwie Mój Orange. To właśnie w niej klienci odbiorą bonusy przygotowane przez operatora specjalnie dla nich.

Operatorzy umożliwiają klientom kontaktowanie się z nimi na różne sposoby. Podstawową metodą jest telefon do Biura Obsługi Klienta (wspieranego w przypadku Orange przez głosowego asystenta, Maxa), ale klienci coraz częściej decydują się zarządzać kontem przez internet. Mogą w ten sposób załatwić swoje sprawy sami, o każdej porze dnia i nocy.

Mój Orange, czyli aplikacja dla abonentów sieci Orange.

Klienci pomarańczowej sieci mogą pobrać darmową aplikację Mój Orange. Za jej pomocą da się łatwo sprawdzić saldo konta i aktualną kwotę do zapłaty, listę wykonanych połączeń, aktywne pakiety itp. Można w niej również uruchomić usługi takie jak 5G, rozliczyć się za abonament oraz doładować konto (BLIK-iem i kartą płatniczą). Na tym jednak jej zalety się nie kończą, a z jej pomocą Orange chce pokazać klientom, że ich docenia.

Od końca marca abonenci indywidualni dostają w ramach akcji Środy z Mój Orange atrakcyjne prezenty, za to, że są w Orange. Co tydzień oferowany jest nowy prezent-niespodzianka, taki jak np. darmowy dostęp do usługi Video Pass na pół roku na oglądanie ulubionych treści online bez utraty posiadanych gigabajtów, pakiet dodatkowych 10 GB, promocje partnerów współpracujących z Orange i wiele innych. Od 21 kwietnia przez tydzień dostępny jest rabat nawet 240 zł na zakup nowego smartfona z wybranymi ofertami operatora w aplikacji i na orange.pl.

Miłym dodatkiem jest akcja Pomagajmy gigabajtami. W jej ramach klienci mogą przekazać pod koniec miesiąca rozliczeniowego niewykorzystaną część pakietu internetowego na cel charytatywny, taki jak np. zakup tabletów dla rodzinnych domów dziecka. W tym celu wystarczy wysłać darmowy SMS o treści ODDAJEGB pod numer 80885.

A do kogo właściwie kierowana jest akcja Środy z Mój Orange?

Mogą wziąć w niej udział abonenci indywidualni wybranych ofert mobilnych. Ucieszy ona wyjątkowo klientów Planów Mobilnych oraz łączonych pakietów Orange Love. Z atrakcyjnych prezentów mogą skorzystać klienci, którzy zdecydują się podpisać z operatorem umowę — czy to zupełnie nową, czy też w formie aneksu do już istniejącej.

Aby odebrać prezent od operatora, wystarczy zainstalować na swoim telefonie komórkowym z systemem iOS albo Android najnowszą wersję aplikacji Mój Orange, czyli 5.25.X. Następnie należy zalogować się do konta adresem e-mail (by zobaczyć wszystkie swoje usługi i mieć dostęp do pełnej wersji aplikacji), a potem wejść do zakładki „Dla Ciebie”. Warto regularnie zaglądać do aplikacji, by co środę odbierać nową niespodziankę od Orange.

Mój Orange — pobieranie aplikacji

Aplikację można pobrać bezpośrednio z oficjalnych sklepów z aplikacjami na smartfony z Androidem i iPhone’y, czyli kolejno z Google Play i App Store’a. Warto przy tym zaznaczyć, że Mój Orange w obu tych miejscach jest pozytywnie oceniany przez użytkowników — jego średnia ocen w przypadku obu platform wynosi 4,3/5 gwiazdek.

Więcej informacji na temat aplikacji Mój Orange można znaleźć na stronie operatora.

*Materiał powstał we współpracy z siecią Orange.