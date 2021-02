Abonenci Orange już mogą za darmo aktywować 5G w aplikacji Mój Orange

Koniec z podziałem na lepszych i gorszych abonentów. Orange uruchomił właśnie możliwość darmowego przyłączenia się do sieci 5G niezależnie od wykupionego planu. I wskazuje na możliwość samodzielnego włączenia dostępu w aplikacji Mój Orange.

Dostęp do sieci 5G w ramach sieci Orange był do tej pory ciut ograniczony. Poza zgodnym z nową siecią urządzeniem – co akurat jest oczywiste – możliwość skorzystania z łączności cyfrowej nowej generacji dostępna była tylko w kilku planach abonamentowych. Konkretniej: w Orange Love, w Planie Mobilnym 75, w Orange Flex przy zobowiązaniu co najmniej 80-złotowym i w prepaidzie za 39 zł.

Teraz dostępność darmowego dostępu sieci 5G się zwiększa. Niestety, nie objęła jeszcze wszystkich klientów sieci Orange, a tylko do osób z umowami abonamentowymi. Oferta ma charakter tymczasowy – ów darmowy dostęp ma być wyłączony 30 kwietnia bieżącego roku. Zgaduję, że do tego czasu przygotowana zostanie nowa, właściwa oferta.

Dostęp do 5G za darmo dla abonentów Orange. Włączymy go w aplikacji Mój Orange.

Możliwość włączenia dostępu do 5G pojawiła się zarówno w aplikacji webowej Mój Orange, jak i tej mobilnej. Na oficjalnym blogu Orange pojawił się też instrukcja obsługi pokazującą, jak uaktywnić wspomniany dostęp w pięciu łatwych krokach:

Orange szybko i chętnie udostępnia swoim klientom najświeższe nowinki ze świata telekomunikacji. Nie tylko jest jednym z liderów w kwestii wdrażania 5G – ale też szybko wprowadza inne nowości takie jak eSIM czy obsługę usług pochodzących od producentów samych urządzeń.