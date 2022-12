W bazie SpaceX wybuchł silnik od Starshipa. Wbrew pozorom to dobra wiadomość

Warto tutaj podkreślić, że w przypadku SpaceX eksplozje nie stanowią porażki, bowiem są one wynikiem przyjętego przez firmę podejścia do rozwoju technologii. Pracujący silnik czy rakieta zmuszane są do przekraczania granic i celowo doprowadza się do ich zniszczenia, aby - monitorując cały proces - sprawdzić, gdzie są jego granice, a następnie wprowadzić odpowiednie modyfikacje, które mogłyby te granice przesunąć. To właśnie w ten iteracyjny sposób firmie Muska udało się w ciągu kilku tygodni zamienić pierwsze prototypy Starshipa w 50-metrowy kolos, który faktycznie jest w stanie spadając z nieba wykonać spektakularny obrót z pozycji poziomej do pionowej i bezpiecznie wylądować.