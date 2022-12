Prąd jest tak drogi, że zbudował własną elektrownię. Z kradzionych części

Z drugiej jednak strony kryzys energetyczny pokazuje, że oparcie się na węglu i innych paliwach kopalnianych to ryzykowny pomysł. Potrzebujemy mądrej energetycznej transformacji. I ten trudny czas sprzyja otwarciu się na ekologiczne nowinki. Spółdzielnie chętniej myślą o takich instalacjach jak fotowoltaika czy pompy ciepła. Jest zapotrzebowanie na rozwiązania naukowców, którzy szukają sposobu na to, by pozyskiwać prąd np. z wiatru. I żeby mógł robić to każdy.