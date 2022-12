Ściana wody i skał o wysokości 250 metrów. Tak wyglądało potężne tsunami na Marsie

Choć uderzeń planetoid w powierzchnię Ziemi znamy wiele, to najbardziej znanym wydarzeniem tego typu jest uderzenie 4-kilometrowej planetoidy w Półwysep Jukatan. Uderzenie zakończyło trwające ponad 150 mln lat panowanie dinozaurów na powierzchni Ziemi i pozostawiło po sobie jedynie potężny krater Chicxulub, którego ślady widoczne są do dzisiaj. Szacuje się, że do tego wydarzenia doszło ok. 65 mln lat temu.