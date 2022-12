YouTube zabiera się za walkę z hejtem w komentarzach. Nie licz na poprawę

Skoro system wykrywania hejtu jest automatyczny, to wiadomo, że na razie będzie działał jedynie w anglojęzycznej części serwisu. Oznacza to zatem, że jak na razie nie możemy liczyć na poprawę jakości dyskusji w komentarzach w polskiej wersji językowej. Być może w przyszłości YouTube rozszerzy nową funkcję na inne wersje językowe. Na to jednak będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.