Klienci sklepów kradną na potęgę. Sieci handlowe mają dość i chowają towar, a nawet grożą podwyżkami

Zabawna prawidłowość - gdy świat pędził do przodu, a koniunktura szalała w najlepsze sklepy również koncentrowały się na nowoczesnej technologii, ale w zupełnie innym wymiarze. Amazon chwalił się testami sklepów, w których klient będzie mógł zrobić zakupy, nie korzystając z kas, bo czujniki umieszczone same wykryją, jakie produkty wkładamy do koszyka.