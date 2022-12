Inteligentne oświetlenie i świąteczny klimat bez pójścia z torbami: u mnie świeci Yeelight

W przypadku Yeelighta największe zalety to uniwersalność, solidna jakość produktów oraz niska cena, zwłaszcza w relacji do tejże jakości. Wadą jest za to w mojej ocenie oprogramowanie. Oficjalne aplikacje na telefon Yeelight - chociaż realizują swoje zadania - nie są tak dobre jak mogłyby być. Tutaj jest pole do poprawy, zwłaszcza w obszarze intuicyjności oraz układu interfejsu. Kiedy jednak wdrożymy już oświetlenie w część ekosystemu takiego jak Apple HomeKit czy Google Home, często przestaje być to problemem.