Rano pomaga w pracy, wieczorem robi klimat, nocą liczy kille. Oświetlenie Yeelight i Razer Chroma

Ta gigantyczna elastyczność to duża zaleta lampki nocnej Yeelight. Jeśli trzeba, możemy ją zamienić nawet w światełko dziecięcej sypialni. Jasność na poziomie 1-10 proc, do tego timer odliczający czas do wyłączenia i proszę, gotowe. Możliwości Bedside D2 dodatkowo poszerza aplikacja producenta, z masą motywów oraz sposobów działania, dopasowanych do rozmaitych czynności, jak czytanie czy wieczorek filmowy. Na drugiej stronie świetlnej skali jest Razer Chroma, umożliwiająca lampce dynamiczne reagowanie na wydarzenia bezpośrednio w grach, np. rozszerzając wizualną scenę w Overwatch niczym Ambilight. To zasługa bogatej biblioteki Chromy, z profilami świetlnymi dedykowanymi nie tylko konkretnych urządzeniom, ale również grom wideo.