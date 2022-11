VoLTE w roamingu sieci Plus. Głos czysty jak kryształ

Plus jest drugą polską siecią komórkową, która zdecydowała się wynegocjować dostęp do VoLTE u partnerów roamingowych. A właściwie to partnera, bowiem owo VoLTE będzie dostępne dla klientów Orange w roamingu na terenie Stanów Zjednoczonych w zasięgu sieci AT&T. Teraz podobną umowę podpisał Plus. A właściwie, to dwie umowy.