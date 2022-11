Motorola Edge 40 Pro będzie potworem wydajności. Co o niej wiemy?

Jak większość premier w ostatnich czasach, ta też będzie miała miejsce w Chinach, ale tam Motorola Edge 40 Pro będzie występować jako Motorola X40. Trochę mnie to zdziwiło, bo Chińczycy (być może za Apple'em) uwielbiają nazwy Pro, Plus i podobne, ale to temat na inny artykuł. Motorola Edge 40 Pro będzie wyposażona w Snapdragona 8 Gen 2. Smartfon ma obsługiwać do 12 GB RAM i do 512 GB pamięci na dane.