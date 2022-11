Pływa, chroni prąd zanieczyszczeniami, daje prąd. W Polsce już działa nietypowa fotowoltaika

Przede wszystkim nie zabierają terenu. Okazuje się, że są też bardziej wydajne. Wszystko dlatego, że woda chłodzi panele, dzięki czemu uzyski są większe o ok. 5-10 proc. niż w przypadku instalacji na gruncie czy dachu. To w przyszłości może się zmienić, jeśli zainwestujemy w zielone dachy, które sprawiają, że fotowoltaika staje się bardziej efektywna. To dlatego, że konstrukcja nie nagrzewa się aż tak bardzo, mając wokół siebie schładzające, naturalne środowisko. Póki co jednak zielonych dachów aż tak wiele nie ma, za to akwenów, które można wykorzystać, pewnie nie brakuje.