Chcieli rozsypać szklane kulki w Arktyce. Miały rozwiązać palący ludzkość problem

Owszem, gdyby udało się opracować takie kulki szklane, które nie pochłaniałyby w ogóle promieniowania słonecznego, schłodzenie Arktyki byłoby możliwe. Koszt takich działań byłby jednak ogromny, bowiem do pokrycia całego lodu morskiego potrzeba około… 360 mln ton takich kulek. Lepiej nawet nie myśleć, jaki miałyby wpływ na ekosystem. Nie mówiąc już o tym, że przetransportowanie do Arktyki takich ilości czegokolwiek wiązałoby się z wyemitowaniem kolosalnej ilości dwutlenku węgla do atmosfery, co z kolei zniweczyłoby wszystkie korzyści płynące z tego działania.