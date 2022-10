Na tej planecie nawet złoto byłoby cieczą. Nie szukajmy tam życia

Do ustalenia tego, czy faktycznie tak jest, może w najbliższym czasie posłużyć Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Dotychczasowe pomiary temperatury i atmosfery na powierzchni planety wykonywane były za pomocą niedziałającego już teleskopu podczerwonego Spitzer. Jedyne co do tej chwili udało się ustalić to to, że na pewno na powierzchni planety nie może istnieć gęsta atmosfera taka jak chociażby istnieje na Wenus, gdzie przy powierzchni ciśnienie atmosferyczne jest 92 razy gęstsze od ziemskiego. Jednocześnie istnieje przynajmniej teoretyczna możliwość, że na powierzchni GJ 1252 b istnieje atmosfera nawet dziesięciokrotnie gęstsza od ziemskiej. Na precyzyjne określenie tego co się tak naprawdę dzieje na powierzchni tej planety, musimy jednak jeszcze poczekać na dane z teleskopu Jamesa Webba.