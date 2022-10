Sony ZV1F: kosztuje pół iPhone’a i wygląda na idealny aparat do YouTube’a

Zaprezentowany właśnie Sony ZV1F to wariacja na temat poprzednika. Mamy tu identyczną matrycę i te same podzespoły, ale zmienił się obiektyw. Teraz jest to stałoogniskowa konstrukcja o ogniskowej 20 mm (w przeliczeniu na pełną klatkę) i jasności f/2.0. Co to oznacza w praktyce? To, że obraz nareszcie będzie znacznie szerszy! Poprzednik de facto średnio sprawdzał się jako kamerka do vlogowania, ponieważ obiektyw był za wąski. Zejście z 24 na 20 mm powinno bardzo mocno pomóc.