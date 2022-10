NASAMS - te rakiety pilnują Białego Domu. Wygląd? Gwiezdne Wojny się chowają

Drugim typem nowych pocisków są AMRAAM- ER. Jest to najnowsza wersja znanego od lat, niezwykle skutecznego pocisku powietrze - powietrze, odpalanego z samolotów myśliwskich. Skrót ER oznacza, że jest to rakieta o zwiększonym zasięgu, który wynosi ok. 50 km. Jest przeznaczona do niszczenia celów lecących z dużymi prędkościami.